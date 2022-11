Pune-Bengaluru Highway Accident : पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर 40 + वाहन हुए क्षतिग्रस्त, 30 लोग घायल

Pune-Bengaluru Highway Accident : पुणे के नवाले पुल पर आज एक टैंकर के कई वाहनों से टकरा जाने से कम से कम 30 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के परिणामस्वरूप 48 वाहन डैमेज हो गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पुणे में पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवाले पुल पर एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 48 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुणे फायर ब्रिगेड और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमआरडीए) की बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है।”

A major accident occurred at Navale bridge on the Pune-Bengaluru highway in Pune in which about 48 vehicles got damaged. Rescue teams from the Pune Fire Brigade and Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) have reached the spot: Pune Fire Brigade pic.twitter.com/h5Y5XtxVhW

