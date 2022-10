हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को 3,650 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले 1,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया। उसके बाद पीएम मोदी 51 मिनट तक वहां रूके और पूरे अस्पातल का जायजा लिया इसके बाद मोदी भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में शामिल हुए और झुककर भगवान रघुनाथ के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया।

बता दें मोदी देश को ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा में शामिल हुए हैं। मोदी ने रथ यात्रा को दौरान रघुनाथ के आगे सात मिनट, मंच से 10 मिनट तक दोनों हाथ जोड़कर रथ यात्रा निहारा। भगवान रघुनाथ की ओर से मोदी को बग्गा, दुपट्टा, फूलमाला और प्रसाद भेंट किया गया। रथ मैदान में सैंकड़ों देवताओं, हजारों लोगों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 मिनट तक रुके और भीड़ ने उन्हें घेर लिया जिसके बाद देवता धूमल नाग ने भीड़ को नियंत्रित किया।

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हजारों लोगों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के रथ के पास जा पहुंचे। इस दौरान ढालपुर मैदान में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले देवता धूमल नाग ने भीड़ को नियंत्रित किया और किसी को भी पीएम मोदी के करीब नहीं जाने दिया। यह नजारा देखने लायक था। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान रघुनाथ के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लिया।

