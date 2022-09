शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो रवाना हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो जा रहे हैं जहां वह कल जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।टोक्यो में पीएम मोदी शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने से पहले पीएम फुमियो किशिदा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने वाले है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इसके बाद अकासा पैलेस में पीएम मोदी के अभिवादन का अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी आबे की पत्नी अकी आबे से भी मुलाकात करेंगे।

पीएम मोदी ने दिन में पहले ट्वीट किया, “मैं आज रात पूर्व पीएम शिंजो आबे, एक प्रिय मित्र और भारत-जापान मित्रता के एक महान चैंपियन के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए टोक्यो की यात्रा कर रहा हूं। मैं सभी भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री किशिदा और श्रीमती आबे के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करूंगा। हम आबे सान की परिकल्पना के अनुसार भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे।”

I am traveling to Tokyo tonight to participate in the State Funeral of former PM Shinzo Abe, a dear friend and a great champion of India-Japan friendship.

