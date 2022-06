World Environment Day 2022: ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ के मौके पर दिल्ली में ‘मिट्टी बचाओ आंदोलन‘ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि पिछले आठ सालों में मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया गया है। हालांकि इस मौके पर Isha Foundation (ईशा फाउंडेशन) के संस्थापक सद्गुरु भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पूरे विश्व के लोगों को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ की बधाई भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के सभी लोगों के प्रयासों की खूब तारीफ भी किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए लोगों को पांच मंत्र भी दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सबने मिलकर निरंतर काम किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75वा वर्ष का पर्व मना रहा है तो इस अमृतकाल में हम सब नए संकल्प भी ले रहे है। इसके साथ पीएम ने कहा कि इस तरह के जनअभियान पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी ने मिट्टी को बचाने के लिए पांच प्रमुख बातों पर फोकस किया है।

-मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाया जाएं।

-मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं।

-भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें और

-वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है, उसे कैसे रोकें।

