पंजाब के सीएम भगवंत मान के बारे में छपी ख़बर निकली झूठी, दुष्प्रचार का शिकार हुए मान

सोशल मीडिया पर पंजाब सीएम भगवंत मान को लेकर कई यूजर्स ने जर्मनी के अखबार जर्मन टाइम्स के एक कथित आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस कथित अखबार लेख में दावा किया गया है कि शराब के नशे में होने के कारण भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइन्स के प्लेन से उतार दिया गया था। हालांकि जब वायरल स्क्रीनशॉट की पड़ताल की गई तो यह झूठा निकला। वास्तव में जर्मन टाइम्स ने ऐसा कोई भी लेख भगवंत मान को लेकर नहीं छापा है।

यहाँ तक कि जर्मन टाइम्स की वेबसाइट पर भी देखने पर भगवंत मान को लेकर किसी भी लेखक का लेख सामने नहीं आया। जब इस स्क्रीनशॉट का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये तो एक सटायर है। दूसरी तरफ लुफ्थांसा एयरलाइन्स के आधिकारिक बयान से भी साफ हो गया है कि फ्लाइट की देरी के होने के कारण इनबाउंड फ्लाइट और विमान परिवर्तन थे।

Our flight from Frankfurt to Delhi departed later than originally planned due to a delayed inbound flight and an aircraft change. Best regards

— Lufthansa News (@lufthansaNews) September 19, 2022