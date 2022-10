KCR सरकार का सियासी पारा बढ़ाने वाला फैसला, अनुमति के बिना तेलंगाना में कोई सीबीआई जांच नहीं

तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आम सहमति वापस ले ली। टीआरएस सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में जांच शुरू करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

अधिसूचना में कहा गया है, “तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा जारी सभी पिछली सामान्य सहमति वापस ले ली है।”

इसमें कहा गया है, “पहले जारी की गई सभी सामान्य सहमति को वापस लेने के परिणामस्वरूप, राज्य में किसी भी अपराध या अपराधों के वर्ग की जांच के लिए तेलंगाना सरकार की पूर्व सहमति मामले-दर-मामला आधार पर ली जानी चाहिए।”

Telangana government issued an order on August 30 withdrawing general consent given to Central Bureau of Investigation in the State. Prior consent required on case to case basis for probe in any case. pic.twitter.com/uU3VNRlJlC