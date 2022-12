कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद: महा मेला नहीं करने के पर बेलगावी में भारी विरोध, धारा 144 लागू

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद: बेलगावी सीमा विवाद के बीच सोमवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तनाव बढ़ गया है क्योंकि सैकड़ों महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं ने कोग्नोली टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दे को लेकर बेलगावी के पास महा मेला आयोजित नहीं होने देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया।

एमईएस हर साल कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन बेलगावी में एक सम्मेलन आयोजित करता है। पांच दशकों से अधिक समय से सीमा मुद्दे को उठाने वाले संगठन एमईएस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।

एमईएस ने कर्नाटक विधानमंडल के 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र के आज से शुरू होने पर बेलागवी के जिला मुख्यालय शहर के तिलकवाड़ी में वैक्सीन डिपो ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया।

Belagavi, Karnataka | Members of Maharashtra Ekikaran Samiti and NCP stage protest near Kognoli Toll Plaza near Karnataka-Maharashtra border over inter-state border issue; Section 144 is in place

Officers are on alert, in view of Maharashtra-Karnataka border issue, say police. pic.twitter.com/xnqYCWwDLV

— ANI (@ANI) December 19, 2022