ISRO ने चंद्रमा पर घूमते हुए प्रज्ञान रोवर का नया वीडियो किया शेयर, देखें

Advertisement

Chandrayaan-3 News: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें प्रज्ञान रोवर को ‘शिव शक्ति प्वाइंट’ के आसपास घूमते हुए दिखाया गया है। रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के रहस्यों को खोजने का प्रयास करता है।

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?



Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM