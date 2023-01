108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी बोले- ‘प्रयोगशाला से जमीन पर ले जाने पर वैज्ञानिक प्रयास फलदायी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया और “महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी” विषय पर एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के प्रयास तभी फल दे सकते हैं जब उन्हें प्रयोगशालाओं से जमीन पर ले जाया जाए।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं जब इसका प्रभाव न केवल वैश्विक हो बल्कि जमीनी स्तर पर भी हो। उन्होंने क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे अपने शोध का उपयोग करके वास्तविक जीवन में बदलाव लाएं।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भारत की वैज्ञानिक शक्ति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि विज्ञान को भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना चाहिए और वैज्ञानिक समुदाय की प्रेरणा भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए होनी चाहिए।

पिछले वर्षों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बन रहा है। उनके अनुसार भारत 2015 तक 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था लेकिन 2022 में देश अब 40वें स्थान पर काबिज है।

Science for the betterment of society. pic.twitter.com/6KyFQxszNj

— PMO India (@PMOIndia) January 3, 2023