मोमिनपुर में हुई भयनाक सांप्रदायिक हिंसा, सुवेंदु अधिकारी ने CRPF तैनाती के लिए लिखी चिट्टी

पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर इलाके में रविवार को दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह टकराव तेजी से हिंसक हो गया और वाहनों में तोड़फोड़ की गई जबकि लोगों ने पथराव किया।

पुलिस के अनुसार, मिलाद उन-नबी के लिए लगाए गए धार्मिक झंडों को कथित तौर पर तोड़ दिए जाने के बाद रविवार रात को हिंसा भड़क उठी। इलाके में हंगामा करने के आरोप में 38 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंसा भड़काने के सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari has written to Union Home Minister Amit Shah & West Bengal Governor La Ganesan requesting them "to urgently deploy Central forces in the wake of Mominpur violence & ransacking of Ekbalpur PS". pic.twitter.com/49bTyfQZQi

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मोमिनपुर हिंसा के मद्देनजर राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा नेता ने पत्र में उल्लेख किया कि “सीआरपीएफ यह सुनिश्चित करेगा कि चिंगारी को जंगल में आग लगने से पहले बुझाया जा सके।”

उन्होंने कहा, “लक्ष्मी पूजा की पूर्व संध्या पर कोलकाता के खिरदीपुर मोमिनपुर इलाके में हिंदू समुदाय पर हमले हुए हैं। हिंदुओं की कई दुकानों और बाइकों में गुंडों और असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। “हमले में पंचला हिंसा की समानता है जो जून में हावड़ा जिले के उलुबेरिया इलाके में हुई थी। उस समय, हिंसा पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई, खासकर नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बार भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि वे एक निश्चित समुदाय से हैं, इस बार भी यह भड़क सकता है और पूरे राज्य में फैल सकता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी दोनों तौर पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। एकबलपुर थाने पर कब्जा कर चुके गुंडों के कोप के आगे राज्य सरकार पहले ही नम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण कर चुकी है।”

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने चिंगरीघाटा में मोमिनपुर के रास्ते में हिरासत में लिया है। राज्य सचिव उमेश राय और भाजपा नेता आरके हांडा को भी कोलकाता के लालबाजार सेंट्रल लॉक-अप में हिरासत में लिया गया है।

Those who don’t learn from history are doomed to repeat it. On Kojagari Lakshmi Puja, the heinous Noakhali riots also happened, and now this is happening in Kolkata…

Under Mamata Banerjee as Home Minister, Kolkata has become completely unsafe, communal riots have become common… pic.twitter.com/hFPBi29o87

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 9, 2022