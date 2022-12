भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भारत जोड़ो यात्रा में ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ की मौजूदगी पर उठाया सवाल, पूछा- ‘वह प्यार कैसे फैला सकता है?’

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में ‘टुकड़े-टुकड़े’ गिरोह की मौजूदगी पर सवाल उठाया और पूछा कि वह अपनी रैली के जरिए ‘प्यार फैलाने’ की बात कैसे कर सकते हैं।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी प्यार फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ भारत को बांटने की कोशिश करने वाले लोग भी हैं। ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग के लोग उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग-अलग जगहों पर चले। क्या वह उनके साथ चलकर प्यार फैला सकता है?”

भारतीय सेना पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी ने आज फिर से भारतीय सेना पर सवाल उठाया। वह पूछ रहे हैं कि जमीन कब वापस की जाएगी? लेकिन जमीन कब ली गई? वीडियो में तवांग में सेना को करारा जवाब देते हुए दिखाया गया है और वह कहते हैं सेना ‘पिट्टी है’। सेना के बारे में घृणित टिप्पणी करना उनकी पार्टी की रणनीति है।”

Rahul Gandhi is talking about spreading love. But he is being accompanied by people who try to divide India. People belonging to 'tukde tukde' gang walked with him at different places during Bharat Jodo yatra. How can he spread love by walking with them?: BJP leader Ravi S Prasad pic.twitter.com/t6VrMqumo4

