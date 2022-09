Bengaluru Floods : अगले 5 दिनों तक आईटी सिटी को भारी बारिश से राहत नहीं, 300 करोड़ का रिलीफ पैकेज जारी

Bengaluru Floods : भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने बेंगलुरू के कई हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कों पर जलभराव, घरों और वाहनों के आंशिक रूप से जलमग्न होने के साथ, बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति बनी है क्योंकि 5 सितंबर की रात को राजधानी शहर में मूसलाधार बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक बेंगलुरु में भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

बेंगलुरू में भारी बारिश के बाद, ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एलबी शास्त्री नगर के अपार्टमेंट पानी की आपूर्ति और बिजली से कट गए हैं।

#WATCH | Karnataka: Waterlogging begins receding at Outer Ring Road near Eco Space in Bengaluru pic.twitter.com/lMVwleLCEf

— ANI (@ANI) September 7, 2022