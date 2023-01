बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग: डीयू के कला संकाय में धारा 144 लागू, छात्रों को हिरासत में लिया गया

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग डीयू : दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के सदस्यों ने कैंपस में विवादास्पद बीबीसी डाक्यूमेंट्री ‘द मोदी क्वेश्चन’ की स्क्रीनिंग की मांग की है।।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 24 छात्रों और एनएसयूआई के सदस्यों को 2002 में गुजरात दंगों पर विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग से रोके जाने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया।

प्रशासन ने कथित तौर पर परिसर के अंदर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी और कथित तौर पर परिसर के अंदर बिजली काट दी। छात्रों के संगठनों द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आह्वान के बाद उत्तरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने नॉर्थ कैंपस में बड़ी सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

#WATCH | Students & members of NSUI protesting outside the Faculty of Arts at the University of Delhi, being detained by the Police

Provisions u/s 144 CrPC are imposed outside the Faculty,in wake of a call by NSUI-KSU for screening of a BBC documentary on PM Modi, at the Faculty

