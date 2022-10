अयोध्या दीपोत्सव 2022 : 15 लाख से अधिक दीपक जलाकर रामनगरी ने तोड़ा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

अयोध्या दीपोत्सव 2022 : उत्तर प्रदेश के अवध विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों ने रविवार 23 अक्टूबर को धर्म नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी घाटों पर 15 लाख से अधिक दीपक जलाकर अयोध्या में दिवाली पर सबसे अधिक दीये (मिट्टी के दीपक) जलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अयोध्या में इस साल की दिवाली अब तक की सबसे भव्य दिवाली है क्योंकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला ‘दीपोत्सव’ है। लेजर शो और आतिशबाजी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

15,76,000 दीये जलाने में 20,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल थे। शहर के महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर भी दीपक जलाये गए। दीपोत्सव के दौरान पांच एनिमेटेड झांकी और 11 रामलीला झांकियों ने विभिन्न राज्यों के नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया।

इस बीच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने गिनीज रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्रदर्शित किया।

दीपोत्सव में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, किसी से मुंह नहीं मोड़ते।

