राजस्थान में लगातार सीएम की कुर्सी को लेकर उठा पटक का दौर लेकिन गहलोत ने सोनिया गांधी से जब मुलाकात की तो उन्होनें पूरे प्रकरण के लिए माफी तो मांगी लेकिन इसके साथ ही उन्होनें आलाकमान के सामने अपने धुर विरोधी सचिन पायलट की जमकर बुराई की। उन्होनें सचिन पायलट को जमकर कोसा उन्होनें तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट प्रदेश के ऐसे पहले अध्यक्ष के जिन्होनें अपनी सरकार खुद गिराने की कोशिश की है।

गहलोत केवल यहीं चुप नहीं रहे उन्होनें सचिन पायलट पर कई और आरोप लगाए। आलाकमान के साथ उनकी बैठक भले ही बंद कमरे में हुई लेकिन एक तस्वीर ने दोनों की इस खुफिया बैठक की बातचीत का एजेंडा का खुलासा कर रही है। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो उनके हाथ में एक चीट-शीट भी थी। इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कई सारे बिंदुओं को लिख रखा था। फोटोग्राफर जे सुरेश द्वारा खींची गई इस चीट-शीट की तस्वीर में कई सारे पॉइंट्स साफ-साफ नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने चीट-शीट में सचिन पायलट के लिए SP शब्द का इस्तेमाल किया है।

The leaked letter of Ashok Gehlot to Sonia Gandhi.



(Whatever has happened bad has happened, I am also very hurt, apart from SP, CP, Govind and 102 are also written.) pic.twitter.com/gksaFupgtl