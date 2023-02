एयर मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला

एयर मार्शल एपी सिंह बुधवार को भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बने। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (वीसीएएस) का पद संभालने पर एयर मार्शल एपी सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की।

बाद में, उन्हें भारतीय वायु सेना मुख्यालय में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया, जो 39 साल से अधिक की सेवा के बाद 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए।

भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 21 दिसंबर, 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। एपी सिंह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड और रोटरी विंग विमानों पर 5,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

Delhi | On assuming the office of Vice Chief of Air Staff, Air Marshal AP Singh paid tributes to soldiers who lost life in the line of duty at the National War Memorial. pic.twitter.com/A2YrW6THpQ

