नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति (Yoon Suk Yeol) के सहयोगी का ईमेल हैक कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईमेल हैक कर नॉर्थ कोरिया (Kim Jong) ने कई खुफिया जानकारी चोरी कर ली है। हालांकि यह गुप्त सूचनाएं क्या हैं और कितनी संवेदनशील हैं इस बारे में साउथ कोरिया ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

साउथ कोरिया में साइबर अलर्टइस

बात का पता लगने के बाद साउथ कोरिया ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों और उनके कार्यालय में साइबर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एक मौखिक आदेश जारी कर इस तरह के साइबर अटैक से अलर्ट रहने को कहा गया है। खासकर सरकार में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी अनऑफिशियल मेल को खोलने से मना किया गया है। बता दें पहले भी नॉर्थ कोरिया पर साइबर हैकिंग के दौरान पैसे और दूसरे देशों की खुफिया जानकारी चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं।

राष्ट्रपति के संदेश भेजे गए

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण कोरियाई के राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol के ऑफिस में उनके सहयोगी का ईमेल हैक किया गया है। इस ईमेल से राष्ट्रपति के यात्रा कार्यक्रम और अन्य संदेशों का आदान प्रदान होता है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी थीं, जिसका नॉर्थ कोरिया फायदा उठा सकता है। जानकारी के अनुसार नवंबर 2023 और उसके आसपास यह किया गया। इस दौरान साउथ कोरिया राष्ट्रपति कार्यालय की कई सूचनाएं लीक हुई हैं।

सरकारी तंत्र पूरी तरह सुरक्षित है

इस बारे में साउथ कोरिया राष्ट्रपति ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि जिस ईमेल को हैक किया गया उससे आधिकारिक मेल किए गए। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि किस दरमियान यह हुआ और क्या सूचनाएं चोरी की गई हैं। यह पहली बार है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की टीम के किसी सदस्य का ईमेल हैक करने में सफल रहा। आगे राष्ट्रपति कार्यालय ने जोर देकर कहा कि उसकी सुरक्षा प्रणाली को हैक नहीं किया गया था, सरकारी तंत्र पूरी तरह सुरक्षित है।

