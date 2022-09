India-Canada: कनाडा के टोरंटो में स्थित स्‍वामी नारायण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कुछ अराजक तत्‍वों द्वारा मंदिर को क्षति पहुंचाई जाने की खबर सामने आई है। मंदिर में इतना ही नहीं बल्कि कई भारत विरोधी बातें भी लिखी गई हैं। जिसपर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओटावा स्थित भारतीय उच्‍चायोग ने इस घटना की निंदा करते हुए कनाडा प्रशासन से इस मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मांग किया है।

We strongly condemn defacing of BAPS Swaminarayan Mandir Toronto with anti-India graffiti. Have requested Canadian authorities to investigate the incident and take prompt action on perpetrators. @MEAIndia @IndiainToronto @PIB_India @DDNewslive @CanadainIndia @cgivancouver