Rashifal Read the horoscope of 12 zodiac signs including Aries, Leo, Aquarius today on March 04.

TODAYRashifal:

मेष राशि (Areis)-

मेष राशि वालों के लिए आज संभलकर रहें आज (Today rashifal)आपकी किसी के साथ बहस हो सकती है l बिजनेस करते हैं तो आज मन मुताबिक मुनाफा नहीं होगा l आज बिजनेस में पार्टनर का सहयोग ना मिलने से आपको नुकसान हो सकता है l वर्कप्लेस पर काम के बोझ की (Today rashifal) वजह से दिक्कत हो सकती है l शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें रहेंगी l पेट की समस्या से परेशान रहेंगे l स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन लगाएं और आज के काम को कल पर ना टालें l

वृषभ राशि (Taurus)-

वृषभ राशि वालों को आज बिजनेस में मुनाफा होगा आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा l वर्कप्लेस पर आपके काम की तारीफ की जाएगी l शादीशुदा लाइफ में आज कोई गुड न्यूज मिल सकती है l आपका कॉन्फिडेंस आज शानदार रहेगा l आज किसी बात पर आपका मन खराब हो सकता है l स्टूडेंट्स मेहनत में कमी ना आने दें l

मिथुन राशि (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन किसी कर्ज से छुटकारा मिल (Today rashifal) सकता है l बिजनेस में अच्छे कॉन्ट्रेक्ट होने से आपको शानदार ऑर्डर मिलेंगे l आज आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके काम पूरे हो जाएंगे l आज आपकी हेल्थ में सुधार होगा l दर्द में राहत मिलेगी l फैमली के साथ अपना स्वभाव अच्छा रखें l बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा l

कर्क राशि (Cancer)-

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा lआज संतान सुख की (Today rashifal) प्राप्ति हो सकती है l बिजनेस में आपको आज एस्ट्रा मेहनत से फल मिलेगा l आज वर्कप्लेस पर अच्छा माहौल रहेगा l स्टूडेंट्स को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है l परेशान होने की बजाय प्रभु का ध्यान करें, सब अच्छा होगा l सोशल लेवल पर आपको लोग फॉलो करेंगे l

सिंह राशि (Leo)-

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन संभलकर रहने वाला (Today rashifal) होगा l आज आपकी मां की सेहत खराब हो सकती है l बिजनेस में आपको खर्चे जरुरत से ज्यादा हो सकते हैं, जिससे नुकासन हो सकता है l बिजनेस में पार्टनरशिप में अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा l हेल्थ को लेकर चीजों को ईगनोर ना करें l लव लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है l लाइफ पार्टनर की बातें आपको नापसंद आ सकती हैं l

कन्या राशि (Virgo)-

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा l बिजनेस में मुनाफा हाथ लग सकता है l बिजनेस में बढ़ाने की प्लैनिंग आप आज कर सकते हैं l रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है l वर्कप्लेस पर अपने टारगेट को पूरा करने पर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है l स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ आराम भी करें, मेंटल पीस भी जरुरी है l

तुला राशि (Libra)-

तुला राशि वालों को आज पैसे के निवेश से लाभ होगा l बिजनेस में आपका ध्यान इंवेस्टमेंट की तरफ रहेगा lआज आप अपने आप को वाद-विवाद से दूर रखें l वर्कप्लेस पर आपकी अच्छी परफॉरमेंस आपको आगे तक लेकर जाएगी lआज आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे l अपनी हेल्थ का ध्यान रखें l

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा lआज आपका मन शांत रहेगा l बिजनेस में मुनाफा हो सकता है l बिजनेसमैन को कोर्ट- कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो आज आराम मिल सकता है l लाइफ पार्टनर के साथ आज आप बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं lमन लगाकर जो काम करें हैं उनमें सफलता जरुर मिलेगी l

धनु राशि (Sagittarius)-

धनु राशि वालों के लिए आज के दिन खर्चों में बढ़ोतरी होना संभव है l पार्टनरशिप के बिजनेस में किसी तरह का रिस्क ना उठाएं , आपको नुकसान हो सकता है l बिजनेसमैन लेनदेन में सावधानी बरतें l वर्कप्लेस पर काम को लेकर आलस्य ना करें l ऑफिस में काम का डाटा खो सकता है l लव लाइफ में पार्टनर की सहती हर काम में ले l फैमली पर ध्यान दें, पैरेंट्स को आपकी किसी बात पर गुस्सा आ सकता है l पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है l

मकर राशि (Capricorn)-

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आप अपने कामों को पूरा करेंगे l बिजनेस में आपको नए प्रस्ताव मिलेंगे l आपका नया स्टार्ट आप को मुनाफा दे सकता है.फैमली में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है l लव लाइफ शानदार रहेगी lआज किसी पार्टी का प्लान अचानक से बन सकता है l

कुंभ राशि (Aquarius)-

कुंभ राशि वाले आज पूरे जोश के साथ सप्ताह की शुरुआत करेंगे l बिजनेस में आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे l बिजनेस में नई राहें आपका इंतजार करेंगे, साथ ही विरोधि रास्ते में आ सकते हैंl अपनी हेल्थ का ध्यान रखें l लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएं l आलस्य को अपने काम के बीच ना आने दें l

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों के धार्मिक कामों में आज रुकावट आ सकती है l आज बिजनेस में तेजी आएगी l आज आप प्रार्पर्टी सेल या परचेज की तैयारी कर सकते हैं l आज आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा l किसी दोस्त के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं l शरीर दर्द से आप परेशान रह सकते हैं l

