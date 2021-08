Share Via









नई दिल्ली: कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल (Textiles Minister Piyush Goyal) ने अगले तीन साल के दौरान हथकरघा उत्‍पादों (handloom products) का उत्‍पादन और साथ ही निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 7 साल के दौरान हथकरघा उद्योग ने उल्‍लेखनीय प्रगति की है। सात ही देश में इस उद्योग को प्रोत्‍साहित करने और इसे बढ़ाने के कदम उठाए जाने चाहिए।

जानकारी के अनुसार, कपड़ा मंत्री गोयल ने कल नई दिल्‍ली (New Delhi) में सातवें राष्‍ट्रीय हथकरघा दिवस (7th National Handloom Day) के अवसर पर कल एक समारोह को संबोधित करते हुए बताया था कि हथकरघा उद्योग की उत्‍पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे यह उद्योग मौजूदा 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर अगले तीन साल में एक लाख 25 हजार करोड़ के स्‍तर तक पहुंच सके।

केंद्रीय मंत्री ने राष्‍ट्रीय हथकरघा दिवस पर कहां

इसके अलावा उन्‍होंने बताया है कि हथकरघा उत्‍पादों (handloom products) का निर्यात भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे मौजूदा दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले 3 साल में दस हजार करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री (central minister) ने राष्‍ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day), माई हैंडलूम (my handloom) और माई प्राइड अभियान (my pride campaign) की सराहना करते हुए बताया है कि हथकरघा उद्योग ने स्‍वदेशी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। हथकरघा उद्योग का उत्‍पादन दोगुना करने के लिए नई विपणन नीति अपनाई जानी चाहिए।

बता दें कि गोयल ने स्‍वदेशी आंदोलन हथकरघा उद्योग बहुत नज़दीक से इतिहास से जुड़ा है। यह 1905 से विकसित हो रहा है। साथ ही गोयल ने कहा कि भारत (India) अगले वर्ष स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। हथकरघा उद्योग की आत्‍मनिर्भर भारत के विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका होगी।

हथकरघा उद्योग में महिलाओं की भमिका

सूत्रों के मुताबिक, कपड़ा राज्‍य मंत्री (Minister of State for Textiles) दर्शना जर्दोश (Darshana Jardosh) ने बताया कि लोकल फॉर वोकल अभियान (Local for Vocal Campaign) के तहत स्‍थानीय शिल्‍पकारों को बढ़ावा देना सबकी जिम्‍मेदारी है। साथ ही उन्‍होंने यह भी बताया है कि हथकरघा उद्योग में महिलाओं की महत्‍वपूर्ण भमिका है। जिसके चलते इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।