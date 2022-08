एमजी मोटर्स ( MG Motors ) भारत में नई जनरेशन हेक्टर ( New Genration Hector ) को लॉन्च करने वाली है, लेकिन उससे पहले कंपनी ने एकबार फिर इस गाड़ी का टीजर वीडियो ( Teaser Video ) जारी किया है। हैरियर में पैनोरमिक सनरूफ ( SunRoof ) जैसे फीचर दिए गए है।

Tata Safari को मिली कड़ी टक्कर

इस समय टाटा सफारी ( TATA Safari ) और एक्सयूवी700 ( Mahindra XUV 700 ) इस सेगमेंट में राज कर रहे है। इन गाड़ियों ने हेक्टर और हेक्टर प्लस की बिक्री को कम किया है। कंपनी सेगमेंट में अपनी स्थिती को ठीक करने के लिए इसके नए जनरेशन मॉडल ( New Genration Model ) पर दाव लगाने जा रही है। ये नया मॉडल ( New Model ) 2022 के आखिर तक भारत में लॉन्च ( Launch ) किया जाएगा। टीजर ( Teaser Video ) के अनुसार नई MG Hector में एक नया क्रोम-स्टडेड ग्रिल मिलेगा। इसके अलावा नया फ्रंट बम्पर ( Front Bumper ) और नया एयर डैम और स्किड प्लेट भी इसमें दिया गया है।

New MG Hector के इंटीरियर में एक नया 14-इंच का वर्टिकली स्टैक्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और अपडेटिड डैशबोर्ड मिलेगा। New MG Hector फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड मोटर और 2.0-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद New MG Hector की टक्कर Tata Safari, हैरियर और Mahindra XUV 700 जैसी गाड़ियों से होगी।

