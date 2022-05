Panchayat 2 के उप प्रधान ने क्यों कहा- “मैं तो एक अच्छा एक्टर नहीं हूं”

साल 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी एक वेब सीरीज ‘पंचायत’ की घोषणा की थी। जिसकी सफलता को देखते हुए लगता है की अमेजन का कोटा पूरा नहीं हुआ था और कोटा पूरा होता भी कैसे सचिव जी की ‘पंचायत’ की बात बिल्कुल ही अलग थी। फैंस के बीच दुबारा से सचिव जी धमाल मचाते हुए नज़र आ रहे है। बता दे 20 मई को Panchayat 2 को दर्शकों के बीच रिलीज कर दी गई है। लोगों के द्वारा इस सीरीज के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि लोगों ने सचिव जी के ऊपर दोबारा से प्यार बरसा रहे हैं। ऐसे में इस सीरीज से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। इस सीरीज में उप प्रधान प्रहलाद पांडे काफी सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आ रहे हैं।

Panchayat 2 के उप प्रधान काफी सुर्खियां बटोर रहे है। इसके पीछे कि बड़ी वजह खुद पंचायत के उप प्रधान यानी कि फैसल मलिक ने बताया कि उनके लिए ये रोल निभाना काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे अभिनेता भी नहीं हैं। उन्होंने शूटिंग से जुड़ी कुछ मजेदार बातें फैंस से शेयर किया है। वो कहते है कि उप प्रधान का किरदार हर एक घरों में इतना फेमस हो जाएगा उन्होंने इसकी कभी कल्पना नहीं कि थी।

