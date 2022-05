देश में बढ़ते साउथ फिल्मों का क्रेज लोगों के दिलों पर तेजी से राज करता हुआ दिखाई दे रहा हैं। ऐसे में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अब अपनी फिल्म ‘Liger’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं।

आज यूट्यूब पर फिल्म ‘Liger’ के गाने का टीजर रिलीज हो चुका है। इस गाने के टीजर में विजय बिल्कुल ही अलग लूक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभिनेता विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Liger’ को लेकर काफी सुर्खियों में भी बने हुए हैं। बता दें इस फिल्म को Dharma Production के अंतर्गत बनाया जा रहा है, इसके साथ ही ये फिल्म काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। अभिनेता विजय देवरकोंडा आज अपना 33वां जन्मदिन भी मना रहे हैं तो ऐसे खास मौके पर फिल्म के निर्माताओं ने विजय देवरकोंडा सहित उनके फैंस को एक छोटा सा तोहफा दिया है। इस फिल्म को जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शन तले करण जौहर द्वारा निर्मित किया जा रहा हैं।

When you have to fight for survival from a very young age.



You learn to Hunt!#LigerHunt#Liger



Aug 25th Worldwide.https://t.co/LGYJcUHPzC pic.twitter.com/W0gen470j7