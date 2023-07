Advertisement

Bollywood Did Not Appreciate Gadar: सनी देओल और अमीषा पटेल हाल ही में कपिल शर्मा के शो में नजर आए। इस दौरान सनी देओल ने गदर फिल्म से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया।

कपिल शर्मा के शो में स्टार्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं, तो शो के दौरान मस्ती मजाक का सिलसिला भी चलता है। लेकिन मस्ती मजाक में कई बार सीरियस बातें भी सामने आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कपिल शर्मा के शो पर जब सनी देओल अमीषा पटेल के साथ वहां पहुंचे। शो में सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे।

सनी देओल के मुंह से निकला सच?

बॉलीवुड में अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें टॉप पर गदर का नाम रहता है। फिल्म की रिलीज से पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुपर हिट साबित होगी। कपिल के शो में सनी देओल ने बताया कि जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था।



बॉलीवुड ने मोड़ लिया था मुंह

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने जब सनी से पूछा कि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, उन्हें कैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है? इस पर सनी कहते है,घबराहट हो रही है, क्योंकि जब गदर आई थी, उस वक्त जितने भी लोग थे इंडस्ट्री में हमारे उन्होंने बहुत वो किया (इस दौरान सनी ने अपना थंब डाउन करने का इशारा किया और मायूसी भरा चेहरा बनाया) था।

सनी के ये बात सुनकर अर्चना पूरण सिंह ने रिएक्ट किया और कहा – ओह माय गॉड। लेकिन जिस तरह से इसे दर्शकों ने सराहा सबकुछ बदल गया। बता दें कि फिल्म गदर-एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आज भी लोगों को इस फिल्म के डायलॉग्स रटे हुए हैं।

