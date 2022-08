पंजाब की कटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) काफी ज्यादा पॉपुलर शख्सियत में से एक हैं। बिग बॉस शो से फेम कमाने वाली शहनाज अपने चुलबुले अंदाज से लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से एक्ट्रेस बॉलीवुड के दबंग खान यानि सलमान खान के काफी करीब हैं। बिग बॉस के सीजन 14 के फिनाले में देखा गया था कि शहनाज सिद्धार्थ की मौत को लेकर काफी ज्यादा भावुक हो गईं थीं तभी शो के दौरान शहनाज और सलमान का खास बॉन्ड देखने को मिला था। आपको बता दें कि शहनाज, सलमान की फिल्म ‘कभी ईद तो कभी दीवाली’ में नजर आने वाली हैं लेकिन इस बीच अफवाओं का माहौल गरम हो गया है कि सलमान ने शहनाज को अपना फिल्म से निकाल दिया है।

क्या सलमान ने अपनी फिल्म से किया शहनाज को बाहर

हाल ही में शहनाज और सलमान को लेकर अफवाहें सामने आ रहीं हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान ने अपनी फिल्म ‘कभी ईद तो कभी दीवाली’ से शहनाज को बाहर करके उनके सपने को तोड़ दिया है। जैसे ही ये बात शहनाज के फैंस को पता लगा वैसे ही उन्होनें सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट करते हुए कहा कि ऐसी क्या वजह हुई जो सलमान ने ऐसा किया। वहीं ये भी अफवाहें उड़ रहीं हैं कि शहनाज ने इस बात को लेकर सलामन खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

अफवाओं के बीच शहनाज ने तोड़ी अपनी चुप्पी

अफवाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए शहनाज ने अपने Instagram पर पोस्ट करते हुए लिखा LOL! These Rumors are my daily dose of entertainment since last few weeks I can’t wait for people to watch the film and of course me too in the film। शहनाज के इस पोस्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सलमान की फिल्म ‘कभी ईद कभी दीवाली’ में नजर आने वाली हैं उन्हें इस फिल्म से बाहर नहीं निकाला गया है।

