Happy Birthday Mouni Roy : केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट से लेकर टीवी स्क्रीन की ‘नागिन’ तक रोचक है मौनी का सफर

Happy Birthday Mouni Roy : आज फेमस एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोविंग रखने वाली मौनी रॉय का जन्मदिन है। एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में मौनी रॉय ने अपने करियर से एक लंबा सफर तय किया है। एक केवी (केंद्रीय विद्यालय) की छात्रा होने से लेकर करण जौहर की फिल्म में लीड रोल पाने तक के उनके सफर पर नजर डालते है।

यह एकता कपूर का सक्सेसफुल शो ‘नागिन’ जिसने उन्हें एक घर-घर में नाम दिलवाया और आज भी जबकि फ्रेंचाइजी हर सीजन में नागिन के रूप में नई अभिनेत्रियों के साथ आती है यह मौनी ही है जिन्हें अभी भी भारतीय टेलीविजन की मुख्य नागिन माना जाता है।

मौनी की करियर यात्रा संघर्ष से भरी रही है और यह बोंग ब्यूटी का हार्ड वर्क और डेडिकेशन है जिसने अब उन्हें बॉलीवुड के ए-लिस्टेड सर्कल में प्रवेश दिलाया है। अपने जन्मदिन पर मौनी ने अपना लेटेस्ट लुक फैंस को दिखाया……

मौनी रॉय कूचबिहार के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रही है और उन्होंने बॉलीवुड में शिफ्ट होने के लिए अपनी मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स आधे में छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें बचपन से ही अभिनय में बहुत दिलचस्पी थी। उनका बड़ा ब्रेक एकता कपूर का ‘क्यूंकी सास भी कभी बहू थी’ के साथ आया जिसने टेलीविजन पर शानदार प्रदर्शन किया।

डांस रियलिटी शो में भाग लेने से लेकर कुछ अन्य धारावाहिकों में काम करने तक मौनी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में में नए ऑप्शंस का पता लगाना जारी रखा। लेकिन ‘देवों के देव महादेव’ में सती के रूप में उनकी भूमिका और नागिन की लीड भूमिका ने उन्हें बॉलीवुड की दुनिया के बड़े एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था।

