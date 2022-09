गुजराती फिल्म ‘छेलो शो’ होगी ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की घोषणा की है। गुजराती फिल्म छेलो शो (Chhello Show) (अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो) को 95 वें अकादमी पुरस्कारों यानी ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है।

इस फिल्म का निर्देशन पान नलिन ने किया है। इसमें भाविन रबारी, भावेश श्रीमाली, ऋचा मीणा, दीपेन रावल और परेश मेहता प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

लास्ट फिल्म शो (छेलो शो) का वर्ल्ड प्रीमियर रॉबर्ट डी नीरो के ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन फिल्म के रूप में हुआ था और स्पेन में 66 वें वलाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन स्पाइक सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं, जहां इसने कमर्शियल सक्सेस भी हासिल किया। छेलो शो भारत में 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

निर्देशक नलिन पान ने अपनी फिल्म छेलो शो के ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होने की खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, ओएमजी! यह कैसी रात होगी! फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद और एफएफआई जूरी सदस्यों को धन्यवाद। छेलो शो में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब मैं फिर से सांस ले सकता हूं और सिनेमा में विश्वास कर सकता हूं जो मनोरंजन, प्रेरणा और ज्ञानवर्धक है!”

OMG! What a night this going to be! Gratitude to Film Federation of India and thank you FFI jury members. Thank you for believing in Chhello Show. Now I can breathe again and believe in cinema that entertains, inspires and enlightens! @LastFilmShow1 #ChhelloShow #Oscars

— Nalin Pan (@PanNalin) September 20, 2022