Bollywood singer Kk Dies: बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर KK का कोलकाता में मंगलवार 31 मई 2022 को निधन हो गया है। बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर केके (कृष्णकुमार कुन्नाथ) का 53 साल की आयु में निधन हो गया है। केके 53 साल के थे और बताया जा रहा है कि जब उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। वह उससे पहले कोलकाता के एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। केके को तुरंत पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार केके कोलकाता में नाजरुल मंच में परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के दौरान ही उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी थी। शरीर में बैचेनी के कारण उन्हें पास के CMRI हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि KK को ग्रैंड होटेल की सीढ़ियों पर ही हार्ट अटैक आया था। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार उनकी बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल में रख लिया गया है। हालांकि ये खबर सुनकर चारों तरफ उनके फैंस में शोक कि लहर फैल गई है।

KK का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। KK के पैरंट्स मूल रूप से मलयाली थे। KK ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रैजुएशन किया था। पढ़ाई के दौरान ही केके ने खूब गाना शुरू कर दिया था। KK एक ऐसे सिंगर थे जिनके गाए हुए गाने कभी पुराने नहीं हुआ करते थे। KK के फेमस गानों की बात करें तो उनके सारे ही गाने फैंस को पसंद थे। उनके कुछ फेमस गानों की बात करें तो ‘यारों’, Aashayein, काइट्स फिल्म का ‘ज़िन्दगी दो पल की’, फिल्म जन्नत का गाना ‘ज़रा सा’, गैंगस्टर फिल्म का गाना ‘तू ही मेरी शब है, फिल्म ओम शांति ओम का गाना ‘आंखों में तेरी अजब सी’ जैसे तमाम गाने जो लोगों के दिलों को आज भी छूते है। KK के अचानक चले जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ उनके फैंस के लिए बहुत ही दुखद खबर हैं।

KK के अचानक निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नाथ जिन्हें KK के नाम से जाना जाता था, उनके असामयिक निधन पर बेहद दुखी हूं। इसके साथ ही पीएम ने लिखा की उनके गानों की वाइड रेंज ने हर उम्र वर्ग के लोगों को प्रभावित किया करती थी। हम हमेशा उनके गानों के जरिए उन्हें याद रखेंगे। उनके परिवार और फैन्स के लिए संवेदनाएं। ओम शांति।’

Saddened by the untimely demise of noted singer Krishnakumar Kunnath popularly known as KK. His songs reflected a wide range of emotions as struck a chord with people of all age groups. We will always remember him through his songs. Condolences to his family and fans. Om Shanti.