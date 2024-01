Share

RPSC Recruitment:

अगर आप भी RPSC सरकारी नौकरी की तलाश में तो यह ख़बर आपके लिए ही है। बता दें, कि राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली हैं और इसके तहत कुल 216 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। लेकिन आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं।

ये उम्मीदवार कर सकते है अप्लाई

वहीं नोटिस में दी जानकारी के मुताबिक इन पदों के लिए वे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीई, बीटेक, एमएससी की डिग्री ली हो।

साथ ही ये डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशंस में ली गई हो ये जरूरी है। इसके साथ ही एमसीए, एमटेक या एमबीए किए कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 40 साल तय की गई है।

जानें सेलेक्शन कैसे होगा

बता दें, कि इन पद पर कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा में दो पेपर आएंगे, पेपर वन और पेपर टू। इसे पास करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 40 परसेंट मार्क्स पाए हों। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा।

आवेदन के लिए शुल्क कितना होगा

आप इन पदों पर आवेदन केवल ऑनालाइन हो सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता ये है – rpsc.rajasthan.gov.in. यहीं से डिटेल भी पता किए जा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए शुल्क 600 रुपये है। ईडब्ल्यूएस, राजस्थान के नॉन-क्रीमी बैकवर्ड क्लास और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए शुल्क 400 रुपये है।

मिलेगी इतनी सैलरी

गौरतलब है कि सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को पे मैट्रिक्स लेवल 12 के मुताबिक सैलरी मिलेगी। इसके हिसाब से महीने के 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक हर महीने वेतन के रूप में पाए जा सकते हैं।

