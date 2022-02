पूरे उत्साह से आगे बढ़ रहा युवाओं का टीकाकरण!



Young India taking the world's largest vaccination drive to the next level!



Over 2 crore youngsters between 15-18 age group are now fully vaccinated against #COVID19 💉#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/hSstms5tDz