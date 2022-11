आज से RBI का ‘डिजिटल रूपया’ पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ग्राहक और व्यापारी होंगे शामिल

भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank Of India) ने जानकारी दी है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (RBI Digital Currency) का पहला पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपया (Digital Rupee) मंगलवार को लॉन्च करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल सरकारी सिक्यूरिटी के लेनदेन में होगा। यह सिर्फ थोक कारोबार के लिए होगा।

चुनिंदा यूजर के लिए होगा लॉन्च

आरबीआई ने कहा कि 1 महीने के अंदर रिटेल सेगमेंट के लिए भी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की योजना है। इसे पहले कुछ चुनिंदा जगहों पर कुछ चुनिंदा यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। इन यूजर्स में ग्राहक और व्यापारी शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने सोमवार को जानकारी दी है कि इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), यस बैंक (Yes Bank), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) हिस्सा लेने के सेलेक्ट किया गया है।

मालूम हो कि RBI ने 7 अक्टूबर 2022 को कहा था कि वह जल्द ही इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान डिजिटल रुपए का इस्तेमाल सीमित रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों का विश्लेषण केंद्रीय बैंक दिया किया जाएगा। इसके बाद उसे व्यापक रूप से बाजार में लाया जाएगा। डिजिटल रुपये से बैंकों का ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा।

टेक्नोलोडर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ (CEO of Technoloader Pvt Ltd) विपिन कुमार का कहना है कि ब्लॉकचेन का उपयोग करके एक डिजिटल रुपया लॉन्च करना सरकार के लिए कठिन काम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग यूपीआई आईडी (UPI ID) और बार कोड के रूप में डिजिटल ट्रांजेक्‍शन या पेमेंट कर रहे हैं। मौजूदा समय में बहुत से लोग डिजिटल ट्रांजेक्‍शन को ही ज्‍यादा तवज्‍जों दे रहे हैं।

आपको बता दें कि ब्लॉकचेन तकनीक से निर्मित डिजिटल करेंसी को अन्य क्रिप्टो एसेट्स की तरह एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्राप्तकर्ता के वॉलेट अड्रेस में पंच करना होगा। यह आज के यूपीआई ट्रांजेक्‍शन (UPI Transaction) की तरह ही होगा, जहां पैसे का मूल्य किसी के वॉलेट या बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं।

