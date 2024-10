Share

BRICS Summit : पीएम मोदी 23 और 24 अक्टूबर को रूस यात्रा पर होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे। कजान में 16 वां ब्रिक्स समिट आयोजित होगा। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा था। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन नेताओं को अहम ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि Strengthening Multilateralism for Just Global Development and Security” थीम पर आयोजित होने वाला यह ब्रिक्स सम्मेलन नेताओं को अहम ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई। पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित सेक्टर्स की पहचान करने का एक मूल्यवान मौका प्रदान करेगा।

इसी साल किया है रूस दौरा

आपको बता दें कि अगर ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसके अलावा नए देशों की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी 8 जुलाई को रूस का दौरा किया था। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्य नागरिक सम्मान दिया था।

