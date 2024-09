Break up: प्यार में धोखा खाने के बाद कैसे करे Move on ?

Share

Break up: जब हम किसी के साथ Relationship में होते है. और वो रिश्ता काफी लंबे समय से चलता आ रहा हो तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता Move on करना और उसे और उसके दिये धोखे को भूल पाना लेकिन ऐसे में हमारे पास Move on के अलावा कोई Option नहीं होता. लेकिन कुछ लोग धोखे को Accept कर के आगे बढ़ जाते है. लेकिन कुछ लोग आगे नहीं बढ पाते है. तो आज हम आप को ऐसी Tips देने जा रहे है जिससे आप को Move On करने काफी मदद मिल सकती है।

अपने Career पर Focus

अपने आपको आपने सपनों की तरफ लेकर जाइए की आपको अपके Career के अलावा कुछ सोचने का समय ही न लगे आपने आप को अपने काम में Busy रखें और आपनी Life और Career को मौका दें।

एक्स से खत्म कर दें संपर्क

अपने एक्स से पुरी तरह संपर्क तोड़ दे और उसे ऐसा महसूस न होने दे की उनके जाने से आपको दुख हो रहा है या आप उसके बिना रह नहीं पा रहें है क्योंकी ऐसा करने से कुछ होता तो वो आपको धोखा नहीं देते. आपकी आपने एक्स के साथ की Memory जैसे की Photo को Delete कर दे क्योंकी इन्हे बार बार देखने से आर को तकलीफ होगी।

Break-up के बाद एक्स से दोस्ती

यदि आपका एक्स आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहता है तो इसके लिए भूलकर भी न करें. दोस्ती तब की जा सकती है, जब दोनों ही लोग Mutual Understanding के साथ अलग हुए हों. वो तो आपसे टाइम पास करने के लिए बातें करेगा, लेकिन इस कंडीशन में आप पुरानी बातों को भुला नहीं पाएंगे और फिर मूव ऑन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. बेहतर है कि उससे कोई कॉन्टैक्ट ना रखे।

