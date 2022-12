Devoleena Bhattacharjee की ट्रोलर्स ने श्रद्धा वॉलकर से की तुलना, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब ‘कहीं आप ही फ्रिज में न फिट हो जाएं’

‘साथ निभाना साथिया’ फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने जिम ट्रेनर शाहनवाज शेख के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है । अब देवोलीना को मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज से शादी करने के सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

Arey arey kahin apko hi fridge mein naa fit kar dein aapke future wife & son milkar. I am sure yaad toh hoga hi zyada purani news nahi hai. But still i wish you all the best🙏🏻. #sickmind #toxic