MS Dhoni Big Announcement: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक गुप्त जीवन जीना पसंद करते हैं। धोनी लाइमलाइट से दूर रहते हैं और तभी नजर आते हैं जब फैंस उन्हें क्लिक करने में कामयाब होते हैं। हालांकि अपनी कप्तानी में दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दिग्गज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने रविवार को एक घोषणा कर दी है। बता दें महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था और वो पोस्ट कुछ ऐसा था कि 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर दोपहर 2 बजे वो लाइव आएंगे। उन्होंने इस पोस्ट में खुलासा किया है कि वह दोपहर दो बजे प्रशंसकों के साथ कुछ ‘रोमांचक समाचार’ साझा करेंगे। हालांकि जैसा सभी ने सोचा था वैसा कुछ निकला नहीं।

धोनी ने OREO बिस्किट किया लॉन्च

हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाए जानने वाले धोनी ने इस बार भी लोगों की सोच से हटकर ही कुछ काम किया है। दरअसल, धोनी एक एड कंपनी के लिए लाइव आए थे। बता दें MS Dhoni OREO बिस्किट के लिए लाइव आए थे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2011 में जिस तरह भारत World Cup जीता था, ठीक उसी वर्ष OREO भी लॉन्च हुआ था। उन्होंने कहा की अब वक्त है इतिहास को दोबारा से रिपिट करने का OREO के साथ।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस साल भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, अगर इसी वर्ष दोबारा से OREO भी लॉन्च होता है तो भारत भी वर्ल्ड कप जीत सकेगा। उन्होंने फिर से OREO को भारत में लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 2011 को फिर से वापस ला रहे है..और आप भी इसे लाओ। इसी के साथ उन्होंने कहा “To Create History, We Need To Recreate History”. हालांकि बहुत से फैंस को ये लग रहा था कि धोनी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

