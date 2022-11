चीन में लगातार बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं लगातार पांचवे दिन भी 40 हजार कोरोना के नए मामले मिले है। जिसे देखते हुए चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इसे काबू करने के लिए वहां की सरकार द्वारा जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कड़े लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गया है। बता दें चीन की राजधानी बीजिंग और अन्य शहरों में सैकड़ों लोग सख्त कोविड पाबंदियों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जिनमें स्नैप लॉकडाउन, लंबा क्वारंटाइन और सामूहिक परीक्षण अभियान शामिल हैं। वहीं ये विरोध इतना बड़ा और भयानक रूप लेता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। वहां के लोग अब जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।

NOW – People tear down barricades in #Wuhan. Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China.pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q