पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। फिलहाल प्राथमिक सूचना के मुताबिक बादल फटने के बाद पानी बढ़ने से मौके पर हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं। इसी के साथ 10 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बता दें मौके पर राहत और बचाव दल पहुंच चुके हैं। हालांकि इस हादसे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हालात की जानकारी लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है की सेना, पुलिस, आइटीबीपी, एनडीआरएफ, एसआरटीपी के जवान राहत कार्यों में जुटे हैं। बादल फटने की घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है।

Anguished by the cloud burst near Shree Amarnath cave. Condolences to the bereaved families. Spoke to @manojsinha_ Ji and took stock of the situation. Rescue and relief operations are underway. All possible assistance is being provided to the affected.