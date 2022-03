काली मिर्च के क्या-क्या फायदे होते हैं? जानिए 5 जबरदस्त फायदे

Health Tips in Hindi: काली मिर्च का उपयोग (Use of Black Pepper) भोजन में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई औषधियों में भी किया जाता है। भारत में ज्यादातर इसे किचन में मसालों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। काली मिर्च को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। काली मिर्च को कई प्रकार से आप उपयोग में ला सकते हैं। आइए जानते हैं काली मिर्च के फायदे के बारे में विस्तार से-

काली मिर्च के फायदे – Black Pepper Benefits

1. यदि आपको सर्दी-खांसी की समस्या है तो काली मिर्च का सेवन करने से उस समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने के साथ-साथ यह बाल झरने की समस्या में भी लाभकारी है।

2. शरीर में कहीं पर फोड़ा या फुंसी होने पर काली मिर्च को पीसकर इस जगह पर लगाने से राहत मिलती है। हालांकि काली मिर्च स्वाद में कड़वा होता है और इसे कटे हुए स्थान या घाव वाली जगहों पर लगाने से आपको तेज जलन हो सकती है।

3. आजकल काम का ज्यादा प्रेशर होने पर टेंशन और डिप्रेशन की समस्या आम है। ऐसे में काली मिर्च का सेवन करने से डिप्रेशन की समस्या (Depression Problem) में आपको राहत मिल सकती है। काली मिर्च में पिपराइन और एंटी डिप्रेसेंट गुण मौजूद होते हैं। यह डिप्रेशन में फायदेमंद है।

4. काली मिर्च का सेवन दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद है। काली मिर्च, माजूफल और सेंधा नमक के चूर्ण में थोड़ा सरसों तेल मिलाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से मसूड़ों के दर्द में राहत मिलती है।

5. काली मिर्च गैस की समस्या, कब्ज और एसिडिटी में भी लाभदायक है। गैस की समस्या (Gas Problem) होने पर काली मिर्च को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर खाने से गैस में तुरंत ही आराम मिलता है।

