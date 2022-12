ट्विटर एलोन मस्क को ‘डॉक्स’ करने वाले पत्रकारों के एकाउंट्स को बहाल करेगा

एलोन मस्क ने शनिवार को कहा कि वह उन पत्रकारों के सस्पेंडेड ट्विटर एकाउंट्स को फिर से बहाल कर देंगे, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनकी लोकेशन का खुलासा किया है। उनका फैसला एक ट्विटर पोल पर आधारित था जहां उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें निलंबन कब हटाना चाहिए। मतदान करने वाले कुल 3.6 मिलियन में से 58.7% ने “अब” चुना था।

सीएनएन, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द इंडिपेंडेंट सहित जाने-माने प्रकाशनों के पत्रकारों के ट्विटर एकाउंट्स को निलंबित करने के लिए उनकी आलोचना करने वालों का मज़ाक उड़ाने के कुछ ही घंटों बाद यह कदम उठाया गया। मस्क ने ट्विटर पर लिखा, “प्रेस द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए प्यार को देखना बहुत प्रेरणादायक है।”

The people have spoken.

Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022