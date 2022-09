Delhi Rain: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में बीते 24 घंटों से मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को काफी मुश्किलों में डाल दिया है। गुरुवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। IMD ने शुक्रवार के लिए दिल्ली और पूरे NCR में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और गरज के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी किया है। वहीं भारी बारिश के कारण दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सभी स्कूल बंद कर दिये गए है।

दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों से जारी बारिश के बीच गुरुवार को राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और जगह-जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। हालांकि भारी बारिश का असर अब यह हुआ है कि प्रशासन को स्कूल बंद करने के निर्देश देने पड़े हैं। गाजियाबाद, नोएडा-गुरुग्राम में जहां बारिश की वजह से स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, वहीं गुरुग्राम में कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है।

23/09/2022: 10:05 IST; Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of entire Delhi and NCR ( Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida, Gurugram, Faridabad, Manesar, Ballabhgarh)