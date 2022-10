‘आप एक शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं’, बराक ओबामा ने ईरान हिजाब विरोधी प्रदर्शन का खुलकर किया सपोर्ट

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने ईरान के शरीया कानूनों का विरोध कर रही ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वे एक ‘शक्तिशाली संदेश’ दे रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर उनके द्वारा जारी एक बयान में ओबामा ने कहा, “आप एक शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।”

ओबामा ने कहा कि वे ईरानी लड़कियों से विस्मय में हैं जिन्होंने इस तरह की नेतृत्व की भूमिका निभाई थी कि भविष्य अतीत से अलग हो और ईरानी महिलाओं को उन सभी अधिकारों और अवसरों का आनंद मिले जिनकी वे हकदार हैं।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने उल्लेख किया कि वे जो अधिकार चाहते हैं वे सार्वभौमिक हैं: समानता, वे कैसे दिखते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं और अपनी पहचान व्यक्त करने के बारे में अपनी पसंद बनाने की क्षमता और उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का सामना किए बिना ऐसा करने की स्वतंत्रता।

अपने अधिकारों की वकालत करने वाले सभी लोगों के लिए बोलते हुए, उन्होंने कहा, हम आपके विरोध के कृत्यों से प्रभावित हैं और परिवर्तन के आह्वान का विरोध करने वाले शासन की क्रूरता का सामना करने में आपकी बहादुरी के साक्षी हैं।

On this International Day of the Girl, we stand in solidarity with the courageous Iranian women and girls who have inspired the world through their ongoing protests. pic.twitter.com/71WfEdMt9A

