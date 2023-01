संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद रूस ने यूक्रेन के शहर पर हमला किया

ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के लिए 36 घंटे के युद्धविराम की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद रूसी हमलों ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को हिलाकर रख दिया।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर संघर्ष विराम का आदेश दिया। कई रूढ़िवादी ईसाई, जिनमें रूस और यूक्रेन में रहने वाले भी शामिल हैं, 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। युद्धविराम 36 घंटे तक चलने वाला था, लेकिन हवाई हमले के बाद सायरन बज रहे हैं।

US राष्ट्रपति जो बिडेन ने ज़ेलेंस्की की चेतावनी को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि यह “दिलचस्प” था कि पुतिन क्रिसमस और नए साल पर अस्पतालों, नर्सरी और चर्चों पर बमबारी करने के लिए तैयार थे।

बिडेन ने बिना विस्तार से कहा, “मुझे लगता है कि पुतिन कुछ ऑक्सीजन खोजने की कोशिश कर रहे हैं।”

स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वाशिंगटन को “इस घोषणा के पीछे के इरादों पर थोड़ा विश्वास था,” यह कहते हुए कि क्रेमलिन के अधिकारियों ने “हमें कुछ भी लेने का कोई कारण नहीं दिया है जो वे पेश करते हैं।”

उन्होंने कहा कि युद्धविराम का आदेश “आराम करने, मरम्मत करने, फिर से संगठित होने और अंततः फिर से हमला करने” के लिए एक चाल लगता है।

The Institute for the Study of War ने सहमति व्यक्त की कि युद्धविराम रूस को फिर से संगठित करने की अनुमति देने वाला एक तर्क हो सकता है। थिंक टैंक ने गुरुवार देर रात कहा, “इस तरह के ठहराव से रूसी सैनिकों को असमान रूप से लाभ होगा और यूक्रेन को पहल से वंचित करना शुरू हो जाएगा।”

इसमें कहा गया है, “पुतिन यथोचित उम्मीद नहीं कर सकते कि यूक्रेन इस अचानक घोषित संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करेगा और हो सकता है कि उसने संघर्ष विराम के लिए यूक्रेन को अनिच्छुक और बातचीत की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए अनिच्छुक करार दिया हो।”

