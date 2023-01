एलोन मस्क ने ‘ट्विटर फाइल्स’ के नए दौर में अमेरिकी सरकार को निशाने पर लिया, कहा- मैं था ‘टाइम पर्सन ऑफ द ईयर’

ट्विटर फाइल्स : ट्विटर प्रमुख एलोन मस्क ने बुधवार को 2021 को याद करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया जब उन्हें टाइम मैगज़ीन का ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ नामित किया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट के नए बॉस ने पिछले साल फर्म का अधिग्रहण किया था। मस्क ने अपने 124.4 मिलियन फॉलोअर्स के लिए एक पोस्ट लिखा, “12 महीने पहले, मैं पर्सन ऑफ द ईयर था।”

टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख मस्क को 2021 में इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था, उस समय टाइम एडिटर-इन-चीफ एडवर्ड फेलसेंथल ने उन्हें “पृथ्वी पर जीवन पर असाधारण प्रभाव वाले व्यक्ति, और संभावित रूप से पृथ्वी से भी जीवन” के रूप में वर्णित किया था।

टाइम मैगजीन ने सबसे पहले 1927 में अपना ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ पुरस्कार प्रदान किया था।

ट्विटर फाइल्स : मस्क का लेटेस्ट ट्वीट ‘ट्विटर फाइल्स’ के लेटेस्ट दौर में अमेरिका (यूएस) सरकार पर निशाना साधने के घंटों बाद आया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के मालिक मस्क ने पत्रकार मैट टैबी द्वारा सार्वजनिक किए गए एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, “अमेरिकी सरकार की एजेंसी ने पत्रकारों और कनाडाई अधिकारियों सहित 250k खातों को निलंबित करने की मांग की थी।”

‘ट्विटर फाइल्स’ की नई रिलीज में दावा किया गया है कि सोशल नेटवर्किंग फर्म पर रूसी दखल की तलाश के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए दबाव डाला गया था।

ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर पर निशाना साधते हुए, टैबी ने इसे “विदेश विभाग का नवोदित विश्लेषणात्मक/खुफिया हथियार” कहा और कहा कि यह सीधे तौर पर मीडिया के पास ‘रूसी डिसइन्फोर्मशन एपरेटस टेकिंग एडवांटेज ऑफ कोरोनावायरस कंसर्न’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के साथ गया।

