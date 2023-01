ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर में 4 की मौत, 3 घायल

ऑस्ट्रेलिया हेलीकॉप्टरों की टक्कर : ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक हॉटस्पॉट में सोमवार दोपहर दो हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिससे चार यात्रियों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना ब्रिस्बेन के दक्षिणी भाग पर स्थित समुद्र तट के ऊपर घटी है।

क्वींसलैंड राज्य पुलिस के कार्यवाहक निरीक्षक गैरी वॉरेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और दूसरा लैंडिंग कर रहा था जब वे गोल्ड कोस्ट के उत्तरी समुद्र तट मेन बीच में सी वर्ल्ड थीम पार्क के पास टकरा गए।

एक हेलीकॉप्टर बालू के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन दूसरे से मलबा एक ऐसे क्षेत्र में फैल गया जिसे पुलिस तक पहुंचना मुश्किल बताया गया था।

