ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया

अमेरिका-पाकिस्तान दोस्ती बढ़ रही है

विकास स्वरूप ने इसे रणनीतिक गलती कहा

भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा

नाराजगी का कारण सीजफायर क्रेडिट विवाद है

International Relations : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से नाराजगी जताते हुए 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इस मामले को लेकर पूर्व डिप्लोमैट विकास स्वरूप ने चौंकाने वाला दावा किया है.

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है. हाल के दिनों में भारत से दूरी बढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के और करीब आते नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच भी यह रिश्ता काफी मजबूत दिख रहा है. इस नए संबंध पर भारत के पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका भले ही पाक के करीब जा रहा है, लेकिन उसका चीन से पहले से ही गहरा रिश्ता बन चुका है.

पाकिस्तान चीन का रणनीतिक साथी है

विकास स्वरूप का मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर रणनीतिक रूप से एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पाक हमेशा से चीन का रणनीतिक साझेदार रहा है. उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि अमेरिका की यह रणनीतिक गलत साबित हो सकती है, क्योंकि वह एक ऐसे देश के करीब जा रहा है जो कि पहले से ही चीन के साथ खड़ा है. अगर आप अमेरिका के सामने झुकते हैं तो वह और अधिक मांगे रखेगा, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा.”

ये संबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते

उन्होंने भारत के अमेरिका के आगे न झुकने को लेकर कहा, ”भारत इतना बड़ा और स्वाभिमानी देश है कि वह किसी के आगे नहीं झुक सकता है. 1950 के दशक से हमारी विदेश नीति की नींव रणनीतिक ऑटोनॉमी रही है. मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की कोई सरकार इस पर समझौता कर सकती है.” विकास स्वरूप का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे संबंध ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकते हैं, क्यों कि ये संबंध वित्तीय फायदे के आधार पर बने हैं.

अमेरिका की नाराजगी का कारण सीजफायर विवाद

पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका की भारत से नाराजगी का मुख्य कारण रूस से तेल खरीदना नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत ने उसे सीजफायर का क्रेडिट नहीं दिया. जबकि ट्रंप खुद कई बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं. ट्रंप भारत से इसी वजह से नाराज हैं और उन्होंने टैरिफ 25 से 50 प्रतिशत कर दिया.

