Republic Day Parade 2026 : उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक प्रगति का अद्भुत संगम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित झांकी में देखने को मिला. बुंदेलखंड की प्राचीन विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खड़े होकर झांकी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए. इस झांकी की थीम ‘बुंदेलखंड की शाश्वत भव्यता’ थी.

प्रदेश की झांकी के अग्रभाग में कालिंजर की प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक, एकमुखी लिंग का भव्य रूपांकन दिखाई दे रहा था, जो बुंदेलखंड की गहन आध्यात्मिक चेतना और उत्कृष्ट वास्तुकला परंपरा का प्रतीक है. झांकी का मध्य भाग इस क्षेत्र की जीवंत शिल्प परंपराओं को दर्शाता है, जिसमें मृद्भांड कला, मनका शिल्प और रंग-बिरंगे स्थानीय हाट की झलक शामिल थी. ये सभी प्रस्तुतियां ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना के अंतर्गत आती हैं, जो बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव को दर्शाती हैं.

झांकी में दिखी संस्कृति और विकास की झलक

झांकी में पारंपरिक बुंदेली लोक नर्तकों की रंग-बिरंगे परिधानों में सजी मनोहारी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को जीवंत और उल्लासमय बना दिया. उनकी सधी हुई लय, भावपूर्ण मुद्राएँ और गतिशील नृत्य बुंदेलखंड की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव रूप में उभार रहे थे. इसके बाद झांकी ने धीरे-धीरे आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली स्वरूप का रूप ले लिया. कालिंजर किले से प्रेरित भव्य वास्तुकला के मुखौटे के भीतर तेजी से उभरते एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नए दौर के विनिर्माण के दृश्य प्रस्तुत किए गए, जो प्रदेश की प्रगति और भविष्य की दिशा को सशक्त रूप से दर्शा रहे थे.

यूपी की झांकी ने रचा इतिहास

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की झांकी ने इस बार कर्तव्य पथ पर एक नया इतिहास रच दिया. इस झांकी के माध्यम से प्रदेश के विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को प्रस्तुत किया गया कि किस तरह उत्तर प्रदेश आज अपनी संस्कृति के साथ आधुनिकता के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है.

