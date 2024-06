Share

OnePlus Series: One plus 12 Glacial White का भारत में नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही one plus 12 में डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर इस फोन को 20 जून से पहले खरीदते हैं तो इसके लिए दो हजार रुपए के कूपन का ऑफर भी रखा गया है। कंपनी ने इसका ऐलान किया है। यह फोन 6 जून से स्टोर में मिलेगा।

आपको बता दें कि one plus 12 में जनवरी में ही आ चुका है। इसकी कीमत की बात करें तो oneplus इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है। इसके इंटरनल स्टोरेज की बता करें तो 12GB + 256GB है। अब इसकी कीमत पर आ जाए। ये 64,999 रुपए में मिलेगा।

ये फीचर्स हैं

इस फोन के फीचर्स की बात करें तो फोन में Telephoto lens भी मिलेगा, जो इस फोन को खास बनाता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन पर आए तो Corning Gorilla Glass victus 2 के साथ आता है, जो स्क्रीन को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। इस फोन में चौथी जनरेसन का कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें proxdr डिस्ले मिलेगा। जिसकी ब्राइटनेस अच्छी है। 4500 की ब्राइटनेस है,वहीं one plus के प्रोसेसर पर आए तो यह फोन में 256GB UFS 4.0 Storage के साथ आता है। साथ ही 12 GBLPDDR5X Ram के साथ मिलेगा। कंपनी ने इस फोन में चिपसेट का प्रयोग हुआ है, जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen है यह फोन तीन कैमरा सेटअप के साथ आता है। पहले कैमरा में 50 mp sony LYT808 दूसरे कैमरा में 64mp omni Vision OV64b , तीसरा कैमरा Optical zoom के साथ आता है।

