AAP सांसद राघव चड्ढा का BJP पर निशाना, कहा – ‘भाजपा हाथ पर हाथ धरे बैठी…’

मणिपुर हिंसा पर विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जता रहे हैं। INDIA गठबंधन की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति को लेकर सदन में बयान दें। इसको लेकर विपक्षी दल मानसून सत्र शुरू होने से लेकर अब तक सदन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राघव चड्ढा ने साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने निशाना साधते हुए कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद नियम प्रथा अनुसार कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी, सभी नियमों को ताक पर रखकर विधेयक प्रस्तावित भी किए जा रहे हैं और पारित भी हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है, यह संसदीय क़ानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि I.N.D.I.A. का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाएगा, लोगों का दुःख बांटे, स्थिति समझें और वापस आकर केंद्र सरकार को अवगत कराएँ। मणिपुर पर 80-85 दिन बाद सीबीआई को जांच सौंपना, Too Little Too Late

राघव चड्ढा ने किए दो सवाल

आप सांसद ने सवाल करते हुए कहा कि दो लोकसभा सीट वाले मणिपुर की जगह उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रदेश होते, तो भी भाजपा सरकार का ये रवैय्या होता? उन्होंने दूसरा सवाल किया कि ग़ैर भाजपा सरकार होती तो भी भाजपा हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती?

देशभर में AAP ने किया विरोध प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को देश के कई राज्यों में विरोध कर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि AAP ने राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान AAP कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कैंडल मार्च निकाला और पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें और मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलें।

