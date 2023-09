शाहरुख खान की दीवानी हुईं पाकिस्तान की ये मशहूर एक्ट्रेस, ‘जवान’ के गाने पर लगाए ठुमके

Advertisement

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। लोगों पर किंग खान की फिल्म का खुमार छाया हुआ है। वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान के चाहने वाले देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनका एक जबरा फैन है।पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर अपनी पर्सनल लाइफ और ‘बॉलीवुड प्रेम’ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। पिछली बार उन्होंने राम चरण और जूनियर एनटीआर की मूवी ‘RRR’ के ‘नाटू नाटू’ गाने पर किलर डांस करके महफिल लूट ली थी। अब उन्होंने शाहरुख खान के ‘जवान’ के ‘चलेया’ गाने पर अपने कदम थिरकाए हैं। उन्होंने जैसे ही अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो वायरल हो गया।



हानिया ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें इंडिया में भी भरपूर प्यार मिलता है। फैंस ख्वाहिश करते हैं कि वो किसी दिन बॉलीवुड मूवी में काम करें। हानिया ने ‘मेरे हमसफर’ और ‘मुझे प्यार हुआ था’ जैसे सीरियल्स में काम किया है। वो ‘सुपरस्टार’ और ‘परदे में रहने दो’ जैसी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। हानिया का ये वीडियो देखने के बाद इंडियन फैंस भी उन पर अपना दिल हार बैठे हैं। एक फैन ने उनके पोस्ट पर कॉमेंट किया, ‘हानिया दे दो, अनन्या ले जाओ।’ दूसरे ने लिखा, ‘पूरी दुनिया मिस्टर खान की फैन है।’ बहुत सारे लोग हानिया को क्यूट बता रहे हैं।

I love her so much 🤍#HaniaAamir pic.twitter.com/Yq7UgCItyp