G20 की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक की मेजबानी करेगा चंडीगढ़

कृषि कार्य समूह (AWG) की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 से 31 मार्च तक होगी। आपको बता दें कि इसमें 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिलेगी।

आयोजन पर केंद्रीय संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण रितेश चौहान का आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रतिनिधियों की बैठक देशों के लिए एक साथ आने और स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करने का एक मंच है। हम चंडीगढ़ में कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उपयोगी चर्चाओं के लिए तत्पर हैं।”

अतिरिक्त महानिदेशक, पीआईबी, चंडीगढ़, राजिंदर चौधरी ने भी इसपर एक बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि, “एएमआईएस रैपिड रिस्पांस फोरम बैठक के पहले दिन आयोजित किया जाएगा। ये खाद्य बाजार की स्थिति को संबोधित करने और क्षमता निर्माण की जरूरतों की पहचान करने के लिए एक जरूरी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मंच पहल की भविष्य की प्रगति के लिए अच्छा होगा।”

आपको बता दें कि बैठक के दूसरे और तीसरे दिन सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं- खाद्य सुरक्षा और पोषण (food security and nutrition), स्मार्ट जलवायु के साथ अच्छा कृषि (sustainable agriculture with a climate smart approach), समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली (inclusive agricultural value chains and food systems) और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण (digitalization for agricultural transformation)।